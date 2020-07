Inter, Biraghi: «Sei punti in Serie A e poi l’Europa League»

Cristiano Biraghi ha parlato al termine della partita vinta contro il Genoa: le dichiarazioni del terzino dell’Inter

Cristiano Biraghi, terzino dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter TV al termine della sfida contro il Genoa.

CONDIZIONE – «Sto bene io e sta bene la squadra. È un momento non facile per tutti, anche le big lasciano punti. l’importante è che siamo tornati secondi. Vogliamo arrivare più in alto possibile».

ASPETTATIVE – «Intanto dobbiamo chiudere questo campionato possibilmente con 6 punti, poi penseremo all’Europa League che è un obiettivo. Ci crediamo, stiamo bene. Ottimo il fatto che tutti si siano fatti trovare pronti».

NAPOLI E ATALANTA – «Abbiamo due test importanti, lo sappiamo. Col Napoli abbiamo sempre fatto ottime partite al di là del risultato finale. Vogliamo vincere sempre, siamo l’Inter».