Inter, Bonolis su Lautaro: «Gestire determinate pressioni non è semplice»

Il commento di Paolo Bonolis su Lautaro Martinez dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia dell’Inter per mano del Napoli

Intervenuto nel corso del collegamento con Radio Sportiva, Paolo Bonolis si è soffermato sulla prestazione di Lautaro Martinez ieri sera, in occasione di Napoli-Inter.

«La sua gara non è stata eccellente, come quella di Lukaku. Non dimentichiamoci che è molto giovane e gestire determinate pressioni non è semplice», ha dichiarato l’uomo del mondo dello spettacolo a proposito dell’argentino.