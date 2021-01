Inter, senti Branca: «Un trofeo? Si devono avere le idee chiare»

Marco Branca, ex direttore sportivo dell’Inter, ha parlato del momento dei nerazzurri e della sua previsione sul prossimo trofeo

Marco Branca, ex direttore sportivo dell’Inter, ha parlato ai microfoni di TMW.

INTER TORNERA’ A VINCERE – «Di facile non c’è nulla. Dovranno trovare forze e soluzioni per affrontare una situazione difficile. Ieri hanno passato il turno di Coppa Italia e quindi hanno sempre due obiettivi. Niente frenesia. Devono avere chiaro cosa vogliono ottenere. L’Inter non è stata l’unica: tutti tranne il Milan hanno fatto passi falsi. Se uno da un’occhiata a tutte le storie del mondo del calcio poi ci sono periodi meno vincenti. Si può parlare del Milan, del Manchester United e altro. Anche la mia Inter non vinceva da tanti anni. Poi arrivano i successi».