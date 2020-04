Inter, Brozovic e il futuro: piano giovani per i nerazzurri, Zhang cercherà di rivoluzionare la rosa nei prossimi mesi

Prima il rinnovo di Marcelo Brozovic. Poi si penserà a costruire una rosa giovane e in grado di tornare a vincere. Questo l’obiettivo di mister Zhang, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

La rosea in edicola oggi fa il punto sulla situazione per quanto riguarda i nerazzurri: quattro colpi con Tolisso, Chiesa, Emerson Palmieri e Kumbulla sul taccuino, per poter dare a Conte una squadra vincente.