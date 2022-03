Inter, Brozovic potrebbe esserci contro il Torino, De Vrij no. Dzeko e Lautaro davanti. Queste le sensazioni raccolte da Sky Sport

Buone notizie per l’Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’infortunio patito da Marcelo Brozovic contro il Liverpool potrebbe essere meno grave del previsto. Potrebbe addirittura giocare nella prossima gara contro il Torino.

BROZOVIC – «La mia sensazione è che Brozovic a Torino ci sarà. Il giocatore andrà sì gestito per recuperare, ma giocandosi di sera ci sono chance. Saranno decisivi i prossimi allenamenti. Per de Vrij l’obiettivo è la Fiorentina, se non ce la farà tornerà invece dopo la sosta. Davanti Lautaro Martinez si è sbloccato e sta bene, quando si esprime così diventa difficilmente sostituibile. Credo che col Toro ci sarà Dzeko che non ha giocato a Liverpool».