Inter, buone notizie dall’allenamento: Vidal e Correa lavorano in gruppo – VIDEO

Nel corso dell’allenamento di vigilia di Shakhtar Donetsk-Inter, Correa e Vidal si sono allenati con il resto della squadra

Buone notizie per l’Inter e per Simone Inzaghi in vista del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Nel corso dell’allenamento di vigilia, infatti, si sono allenati con la squadra sia Joaquin Correa che Arturo Vidal.

Sia l’argentino che il cileno dovrebbero quindi essere convocati per la trasferta di coppa in terra ucraina, così da dare all’allenatore nerazzurro più opzioni dal 1′ e a partita in corso.