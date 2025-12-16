Inter, allenamento senza Calhanoglu e Darmian: la loro presenza in Supercoppa è in bilico

Supercoppa Italiana: Calhanoglu e Darmian non si allenano col gruppo, incognita per l’Inter. Tutti gli aggiornamenti

Il conto alla rovescia è finito: l’Inter è pronta a partire per Riad, dove venerdì affronterà il Bologna nella semifinale di Supercoppa Italiana. Dopo la vittoria in campionato contro il Genoa, la preparazione ad Appiano Gentile è stata curata nei dettagli per arrivare al meglio a un appuntamento che può confermare la Beneamata regina di coppe.

Non mancano però le incognite dall’infermeria. Restano in forte dubbio Hakan Calhanoglu, regista imprescindibile della manovra, e Matteo Darmian, jolly difensivo di grande esperienza. Entrambi non hanno ancora recuperato del tutto dai rispettivi problemi fisici e continuano a seguire un programma personalizzato, lontano dal gruppo.

La linea del club e dello staff medico è chiara: massima cautela. Forzare il rientro rischierebbe di compromettere la loro stagione, perciò è probabile che contro i rossoblù si scelga la prudenza, con l’obiettivo di riaverli al top nelle sfide successive o in una possibile finale.

