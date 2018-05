Inter, Cambiasso: «Champions punto di partenza»

L’ex centrocampista dell’Inter, Esteban Cambiasso, ha parlato della qualificazione in Champions ottenuta dai nerazzurri

Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell’Inter, tra i protagonisti principali del triplete del 2010, presente a Kiev per Real Madrid – Liverpool, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato della qualificazione ottenuta dalla squadra di Luciano Spalletti alla prossima Champions League.

Queste le sue parole: «Spero possa essere un punto di partenza, soprattutto per come la squadra è riuscita ad ottenere questo traguardo, ovvero con sofferenza e battendo l’avversario diretto. Questo è un segnale importante, speriamo serva per costruire qualcosa. Lautaro Martinez? Sono qui per la finale, non riesco a pensare a ciò che sta accadendo a Milano».