Inter, Candreva: «Tempi importanti nel calcio, continuità fondamentale»

Antonio Candreva ha parlato del suo cambio di ruolo: ecco le parole dell’esterno in forza all’Inter di Conte

Intervenuto nel corso della diretta Instagram di Cronache di spogliatoio, Antonio Candreva ha parlato della sua trasformazione in esterno destro alla Lazio.

RUOLO – «Quando sono arrivato alla Lazio con Reja ho iniziato a ricoprire il ruolo di esterno destro. È una posizione che deve alternare il fare tutta la fascia fino al venire dentro al campo. Il millesimo di secondo è determinante nel momento in cui ti sposti la palla e riesci a crossare: i tempi sono importanti nel calcio».

CARRIERA– «Io ho sempre creduto in me stesso. Fa piacere che gli allenatori che cambino e mi tengano al centro del progetto, è la voglia di contraddistinguersi ogni anno. Da quando sono arrivato alla Lazio ho capito che la continuità è la cosa più importante. Ognuno di noi ha un percorso e non finisce mai l’età per imparare».