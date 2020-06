Inter, Candreva: «Siamo in svantaggio, contro il Napoli all’attacco»

Le dichiarazioni di Antonio Candreva nel pre-partita di Napoli-Inter: i nerazzurri si giocano un posto in finale di Coppa Italia

Interpellato dai microfoni di Rai Sport, Antonio Candreva ha rilasciato alcune dichiarazioni a pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Inter. Ecco le parole del laterale.

«Rientro in campo e porte chiuse? Non è la migliore delle situazioni. L’abbiamo vissuta prima della pandemia con l’ultima partita in campionato. Non è il massimo. Ci siamo preparati anche a questo, torniamo in campo dopo tanto tempo. Condizioni? arriviamo pronti. Sappiamo che affronteremo un avversario forte e difficile, siamo in svantaggio ma ci siamo preparati per la partita. Sarà una gara d’attacco? Assolutamente».