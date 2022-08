Inter Casadei, la sua cessione potrebbe riaprire il mercato nerazzurro: ecco perché

Ormai imminente la cessione di Casadei al Chelsea, visite e firma attesi in questi giorni poi i nerazzurri potrebbero andare all’assalto di Akanji

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la cessione a 15 milioni più 5 di bonus del centrocampista classe 2003 potrebbe riaprire il mercato nerazzurro alla ricerca di un difensore. Il primo nome è quello di Akanji, ma servirà l’ok di Zhang per tirare fuori 20 milioni circa per il cartellino del centrale del Borussia Dortmund. L’alternativa è rappresentata da Acerbi in uscita dalla Lazio.