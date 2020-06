Inter, Conte: «C’è tanta delusione. Commessi errori di squadra e individuali»

Antonio Conte ha parlato al termine di Inter Sassuolo, terminata con uno spettacolare 3-3

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro il Sassuolo terminata 3-3.

DELUSIONE E RAMMARICO – «Un pareggio che ci rammarica e ci fa male. Abbiamo avuto diverse occasioni di chiudere la partite. Non l’abbiamo fatto. In fase difensiva bisogna fare attenzione. Se andiamo a vedere i gol ci sono errori anche individuali. C’è delusione da parte di tutti perché lo sforzo è stato enorme. I dettagli fanno la differenza, possono spostare un risultato. Noi ne abbiamo pagato le conseguenze sia a Napoli che stasera. Io posso solo continuare a lavorare per far crescere questo gruppo e il livello».

SUL SASSUOLO – «Il Sassuolo è una squadra ostica da affrontare. Anche con l’Atalanta, il risultato è stato bugiardo. Nonostante la difficoltà iniziale di formazione, alla fine abbiamo retto botta e creato tanto. Penso che Consigli abbia fatto un’ottima partita».

OBIETTIVI – «Non so dove possiamo arrivare. Mi piacerebbe saperlo. Posso prevederlo. Quello che io voglio è che vinciamo le restanti undici partite. La mentalità che voglio trasferire è quella vincente. Poi ci sono altre squadre più brave di noi, tanto di cappello».