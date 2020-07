Inter, Conte: «Futuro? A fine anno faremo delle valutazioni»

Antonio Conte ha commentato il pareggio rimediato contro l’Hellas Verona: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la sfida pareggiata contro l’Hellas Verona.

PRESTAZIONE – «Sinceramente, dal punto di vista dell’impegno, della voglia e della determinazione, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Abbiamo giocato contro una squadra che fa dei ritmi alti la sua arma migliore ma oggi abbiamo risposto in tutto e per tutto. C’è il solito rammarico di aver preso gol a cinque minuti dalla fine da fallo laterale. Situazioni che dispiacciono perché alla fine perdi punti, ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi. Avremmo meritato di vincere».

LUKAKU – «Ha avuto un problema nella zona dell’adduttore e alla schiena. Speriamo non sia nulla di grave perché è un giocatore importante per noi».

CONTINUITA’ – «Bisogna essere più bravi a gestire determinate situazioni. Penso anche che l’esperienza possa portare ad un miglioramento nella gestione, tante volte andiamo in affanno in maniera troppo semplice. Detto questo, il Verona nel secondo tempo ha tirato solo in occasione del gol su situazione di fallo laterale. Noi stiamo lavorando tanto, non voglio fare considerazioni perché poi quando dico qualcosa dicono che io critico a prescindere. Io parlo sempre in maniera costruttiva per migliorare determinate situazioni. I ragazzi lo sanno benissimo, cerchiamo di fare sempre meglio».

MIGLIORAMENTI – «Non rispondo, perché se no domani mi massacrate… Questo è un giochino che va bene perché così non si toccano altre situazioni. Se devo dire qualcosa, a fine anno farò le mie considerazioni così come le farà il club. Se c’è qualcosa da dire lo dirò al club. A tutti piacerebbe vincere ma bisogna capire quanto si è vicini o lontani dal farlo, uno la può pensare in una maniera qualcun altro in un’altra maniera».

SANCHEZ – «Non mi interessa parlare dell’anno prossimo, ora c’è un campionato da finire poi faremo delle valutazioni io e la società».

ERIKSEN – «Ha giocato tante partite, sta crescendo. Vogliamo metterlo in un contesto e penso che Borja Valero stia facendo grandi cose, anche stasera è stato importante. Al tempo stesso facciamo delle rotazioni per poter recuperare».