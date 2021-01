Inter, Conte: «Juve? Con tutte le grandi c’è un sostanziale equilibrio»

Antonio Conte ha parlato in vista della gara contro la Juventus, in programma nel prossimo turno di campionato. Le sue parole

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport del mercato e della prossima sfida contro la Juventus.

JUVE E GLI SCONTRI CON LE GRANDI – «Vinta una, persa una e poi tutti pareggi. Inevitabile che contro squadre forti sono partite in cui devi dimostrare la tua ambizione e c’è sostanziale equilibrio».

NIENTE MERCATO A GENNAIO – «Ma è da agosto. Noi prendemmo Hakimi ad aprile e poi solo parametri zero o rientri da prestiti, non vi dovete sorprendere se non faremo mercato nemmeno a gennaio. Linea molto chiara, molto netta. Non faremo assolutamente niente. Lavoreremo come stiamo facendo e sono molto contento di questo gruppo che ha voglia di fare belle cose per l’Inter. Mi è stato detto di non chiedere nulla e cercheremo giustamente di fare del nostro meglio con quello che abbiamo, a testa bassa».