Inter, Conte: «Manca equilibrio. Eriksen? Spero nella scintilla»

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro la Fiorentina.

PRESTAZIONE – «I tre punti sono importanti, ma vanno analizzati tutti gli aspetti. È positivo aver creato tante situazioni da gol, segnando quattro, mentre in difesa non siamo stati attenti sulle loro ripartenze. I ragazzi lo sanno, dobbiamo migliorare. L’equilibrio sta alla base delle grandi squadre».

DIFESA – «Vogliamo lavorare pensando di difendere andando in avanti, senza andare in braccio al portiere nella nostra metà campo. Vogliamo fare pressione sul portatore di palla. Non dimentichiamo che oggi Bastoni ha fatto il centrale per la prima volta, Kolarov ha esordito dal primo minuto… Ci sono attenuanti, ma tutta la squadra deve lavorare nella giusta maniera».

ERIKSEN – «Lavoriamo con lui nella stessa maniera degli altri. Rispetto a quando è arrivato ha aumentato i giri del motore. Sta giocando nella sua posizione ideale dietro le due punte, da trequartista. Penso abbia fatto una buona partita, sappiamo che ci sono qualità e cerchiamo di tirarle fuori. A volte possono essere immediate, altre volte si arriva in ritardo. Ho fiducia in lui, è un ragazzo a posto che si allena bene e si mette a disposizione della squadra. Mi auguro che scocchi una scintilla che gli permetta di accendersi in maniera definitiva».

PENSIERO – «Ci si concentra tanto sulla vittoria e ci si dimentica del percorso da fare, quello che serve per diventare protagonisti. La crescita di squadra e calciatori va goduta. Anche se dopo una sconfitta mi arrabbio e mi dimentico del percorso fatto».

CRESCITA – «L’anno scorso abbiamo ridato credibilità all’Inter, arrivando addirittura in finale di Europa League».