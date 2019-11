Inter, Conte pensa all’esclusione di Lautaro contro la Spal: il motivo

Inter, Conte pensa a lasciare a riposo Lautaro Martinez contro la Spal. L’argentino è diffidato e il tecnico lo vuole per la Roma

Nell’Inter che affronterà domani la Spal potrebbe non figurare Lautaro Martinez. Il motivo è semplice e facilmente deducibile: l’argentino, in forma smagliante, è diffidato e in caso di giallo salterebbe la sfida alla Roma.

Per tale motivo, sottolinea La Gazzetta dello Sport, il tecnico Antonio Conte starebbe pensando a lasciarlo a riposo per schierare Sebastiano Esposito. Rimane da valutare se è possibile rinunciare al bomber in questo periodo.