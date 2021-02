Inter, Conte prova la carta Eriksen: il precedente contro la Juventus

Inter, Eriksen la carta da provare per Conte: il danese guiderà la manovra al posto di Vidal sperando in qualche punizione

Per la sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia Antonio Conte punterà sull’estro di Christian Eriksen per cercare l’impresa a Torino. Senza lo squalificato Vidal, il tecnico salentino è pronto a giocarsi la carta del danese nel ruolo di mezzala.

Ieri pomeriggio in allenamento l’ex Tottenham è stato alternato in quel ruolo con Gagliardini, ma l’idea è quella di dare un’iniezione di qualità alla mediana per provare a mettere in difficoltà la corazzata di Pirlo sperando, magari, in una magia su punizione come nel derby dei quarti.

IL PRECDENTE – Eriksen in carriera ha già segnato ai bianconeri: è successo praticamente 3 anni fa, per la precisione il 13 febbraio 2018, nell’andata degli ottavi di Champions quando gli Spurs pareggiarono a Torino per 2-2.