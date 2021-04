Inter, Conte: «Vittoria pesante. Scudetto? Mancano 30 punti»

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta sul Bologna

VITTORIA – «Ogni vittoria diventa pesante. Vincere con il Bologna, che ha un’ottima squadra e un bravo allenatore, significa un grande passo per noi. In più non era semplice. La giornata è iniziata alle 12.30 con la partita del Milan, da solo in camera. Non quella della Juventus, eravamo in pregara. Giocare dopo tutti non era semplice, complimenti ai ragazzi. Ora pensiamo al recupero di mercoledì con il Sassuolo».

ORIALI – «Abbraccio con lui? Ci lega un rapporto forte, nato ai tempi della Nazionale».

SCUDETTO – «Lo Scudetto si deve conquistare sul campo, bisogna arrivare primi. Ora non c’è la matematica, ma dieci partite da giocare e 30 punti da assegnare. La Serie A è difficile, ogni partita va giocata. Il primo posto è meritato, ma non abbiamo ancora fatto nulla».

AMBIZIONI – «Sono stato chiamato per cambiare la storia degli ultimi anni. L’obiettivo era quello di vincere qualcosa nell’arco di tre stagioni per dare orgoglio ai tifosi dell’Inter. Alcune cose sono cambiate rispetto all’inizio, ma siamo stati bravi».