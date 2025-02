Inter, stasera la Coppa Italia, ma la testa è già a Napoli: contro la Lazio Inzaghi sceglie il turnover pesante

Inter, questa sera c’è la Lazio in Coppa Italia, ma il pensiero di tutti è alla sfida di sabato contro il Napoli: ampio turnover di Inzaghi

Questa sera l’Inter scende in campo a San Siro per il quarto di finale di Coppa Italia, ma i pensieri dei nerazzurri, tecnico Simone Inzaghi in primis, sono sul prossimo impegno di Serie A contro il Napoli. Una sfida decisiva per dare una svolta alla stagione, perchè arriva al termine di un lungo inseguimento che ha visto il sorpasso avvenire nello scorso turno di campionato e potrebbe dare ai nerazzurri un +4 in classifica che sarebbe il primo tentativo di fuga della stagione.

Contro la Lazio questa sera quindi, come riportato da la Gazzetta dello Sport, ampio spazio al turnover. Rispetto all’11 che aveva schiantato i biancocelesti all’Olimpico per 6-0, Inzaghi ne cambia ben 7 tra scelte forzate o meno: fuori Sommer, Bastoni, Dumfries, Calhanoglu, Barella, Thuram e Lautaro. In campo ci saranno dei titolarissimi Dimarco – ma per assenza di alternative visti i ko di Carlos Augusto e Zalewski – e Mkhitaryan. In porta tocca ancora a Martinez, in difesa tenuti a riposo Bastoni e Acerbi e a completare il trio Bisseck de Vrij ci sarà Pavard. A centrocampo Zielinski e Asllani al centro con l’armeno e sulle corsie laterali Darmian a destra Dimarco a sinistra. In attacco la ThuLa riposa in vista della sfida con il Maradona e quindi occasione per Arnautovic e Taremi.