Inter, Correa: «Oggi l’occasione per rifarci subito dopo la Champions»

Intervistato da Inter Tv, l’attaccante nerazzurro, Joaquin Correa, ha presentato la gara di questo pomeriggio contro il Bologna. Queste le sue parole.

BOLOGNA – «Il Bologna quest’anno è partito benissimo, hanno ottimi giocatori e dobbiamo stare attenti ma fare una grande partita. Abbiamo una grande fiducia e abbiamo l’obbligo di andare al 100%».

REAL MADRID – «Sicuramente siamo arrabbiati per la partita contro il Real Madrid, perché non dovevamo perderla per quanto abbiamo creato e invece siamo stati sconfitti per un episodio alla fine. Il calcio però ci da sempre l’occasione di rifarci subito e oggi dobbiamo farlo».