Inter, De Vrij a lavoro con un analista: obiettivo fermare Ibrahimovic

Il difensore dell’Inter De Vrij lavora con un un analista per studiare le partite e capire gli errori

Con l’ormai certo recupero di Zlatan Ibrahimovic, è altrettanto sicuro – o per lo meno molto probabile – che lo svedese partirà titolare nella Stracittadina di sabato. Stefan De Vrij sarà uno di quelli maggiormente impegnati a contenere lo svedese. Il difensore, che sabato compirà 30 anni, paga una società, la Tactalyse, per studiare le gare e capire gli errori commessi. Individuali e di squadra.

La suddetta azienda, come riporta La Gazzetta dello Sport, stata fondata da Loran Vrielink, insegnante di ginnastica e allenatore. Tactalyse analizza le partite di calcio e fornisce un servizio privato di video-analisi ai calciatori professionisti. Il tutto, come nel caso di De Vrij con lo staff di Simone Inzaghi, in aggiunta e non in contraddizione al lavoro degli analisti dei club.

