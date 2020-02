Inter, De Vrij: «L’Udinese è forte, faremo di tutto per i tre punti»

Stefan De Vrij, uomo chiave della difesa di Antonio Conte, ha presentato la sfida fra l’Udinese e l’Inter. Ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Stefan de Vrij ha sottolineato le difficoltà che nasconde la sfida dei nerazzurri contro l’Udinese. Ecco le sue parole.

«Giocheremo contro un avversario forte, bravo, che difende con molta fisicità. I nostri avversari hanno gamba. Noi abbiamo tantissima voglia di tornare alla vittoria in campionato: in Coppa ci è andata bene, oggi faremo di tutto per ottenere i tre punti. Conosciamo bene l’Udinese, soprattutto la sua forza in attacco. Ma siamo pronti. Cercheremo di vincere».