Inter, de Vrij: «Si riparte, pronti a dare tutto!»

Domani sarà il turno di Juventus e Milan, venerdì invece sarà l’Inter di Antonio Conte a tornare in campo dopo quattro mesi di stop. I neroazzurri sfideranno il Napoli nel match che deciderà quale delle due squadre andrà in finale di Coppa Italia.

Stefan de Vrij su Instagram con un post ha risposto presente: «Si ricomincia a giocare, pronti a dare tutto!».

Time to play again, ready to give everything.#ForzaInter ⚫🔵 @Inter pic.twitter.com/l98VDhIpOA

— Stefan de Vrij (@Stefandevrij) June 11, 2020