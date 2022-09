Inter, dal derby alla Champions: pochi giorni per preparare la sfida al Bayern

Dopo la debacle nel derby per l’Inter è il momento di pensare alla sfida al Bayern Monaco di Champions League

L’Inter pensa al Bayern Monaco. La sfida di Champions League arriva dopo la debacle nel derby e in pochi giorni Inzaghi dovrà risollevare l’umore della squadra e provare l’impresa contro i tedeschi, una delle favorite.

Mercoledì a San Siro sarà subito una sfida importante per i nerazzurri che dovranno dimenticare la sconfitta contro il Milan. In campionato le sconfitte in scontri diretti contro Lazio e i rossoneri, ma la Champions League è diversa. Inzaghi non si nasconde e in conferenza cerca di creare ottimismo per la sfida al Bayern Monaco