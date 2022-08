Inter, Dimarco: «Dobbiamo dimostrare il nostro valore»

Inter, Di Marco: «Dobbiamo continuare a lavorare con serenità. Contano le partite con i tre punti in palio e per quelle saremo pronti»

Intervistato dal Corriere dello Sport, Federico Dimarco ha parlato così della stagione che verrà.

LAVORO – «Dobbiamo continuare a lavorare con serenità. Contano le partite con i tre punti in palio e per quelle saremo pronti».

RUOLO – «Mi piace, lo ammetto, ma io possono giocare sia nella linea a tre sia esterno a centrocampo. La decisione spetta all’allenatore e io mi adatto. Sembra una frase fatta, ma è la verità».

RIVINCITA – «Le nostre facce all’ultima al Meazza davanti ai nostri tifosi le hanno viste tutti e noi abbiamo dimenticato il dispiacere di quel giorno. Quest’anno dobbiamo mettere la testa bassa e dimostrare quello che valiamo. Con il lavoro puntiamo ad arrivare agli obiettivi che ci siamo imposti».

LUKAKU – «Romelu è un attacca importante che è contento di essere tornato in un gruppo sano, bello e divertente. Tutti noi sappiamo e conosciamo il ragazzo che è: ha voglia di lavorare, è forte e speriamo che ci dia una mano insieme agli altri attaccanti che abbiamo».

SKRINIAR – «Io di mercato non so niente e dovete parlare con la società. Io suo amico stretto e voglio che rimanga all’Inter perché non uno più forti difensori d’Italia, ma d’Europa».

RIVALI – «Tutte le squadra si sono rinforzate e si stanno rinforzando: la Juve ha fatto un mercato di alto livello, noi pure, ma il Milan è un’ottima squadra e poi ci sono la Roma, la Fiorentina, il Napoli…».

SECONDA STELLA – «Ovviamente chiunque lotta per quell’obiettivo (lo scudetto, ma non pronuncia la parola, ndr). Noi lavoriamo per noi stessi e giorno dopo giorno cercheremo di dimostrare ciò che valiamo».