Inter, Dumfries: «Grazie a Inzaghi capisco il 3-5-2, ma in Olanda...»

L’esterno dell’Inter Dumfries ha parlato di come sia migliorato grazie a Inzaghi e al 3-5-2

Denzel Dumfries, esterno dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista a Voetbal International. Queste le parole dell’esterno olandese.

OLANDA – «Guardate dove giocano molti internazionali: Inter, Barcellona, Paris Saint-Germain, Juventus, Liverpool, Dortmund, Tottenham, Ajax e PSV Eindhoven. Abbiamo un buon mix di ragazzi esperti e grandi talenti. Proprio perché giochiamo insieme da diversi anni e stiamo acquisendo sempre più esperienza, ci si può aspettare sempre di più da noi, credo. Stiamo diventando più forti, lo sentiamo tutti insieme. Voglio solo giocare ai Mondiali. Se farlo in un 4-3-3 o 5-3-2, non mi interessa. È quello che vuole il capo allenatore. So che tatticamente capisco sempre meglio quest’ultimo modulo. Posso trarne vantaggio anche in Nazionale. Trovo strano che ci siano persone nei Paesi Bassi che pensano ancora che questo non sia un sistema di attacco. All’Inter dobbiamo davvero tenere in ordine il resto della difesa e lo dobbiamo fare attaccando. Questo è possibile anche con la nazionale olandese».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU INTER NEWS 24