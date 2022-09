Inter, Dumfries spazientisce San Siro: «Sbaglia tutto ciò che si può sbagliare»

Serata di Champions League da incubo per l’esterno dell’Inter Dumfries contro il Bayern Monaco

Serata da incubo in Champions League per Denzel Dumfries. L’esterno dell’Inter è il peggiore in campo nel match contro il Bayern Monaco, con La Gazzetta dello Sport che gli rifila un 4 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Sbaglia tutto quel che si può sbagliare: letture, scelte, atteggiamento, persino appoggi semplici a cinque metri. E finisce per spazientire San Siro».