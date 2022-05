Dybala Inter, Marotta chiede tempo: per la chiusura serve un dettaglio

Dybala Inter, Marotta ha chiesto tempo alla Joya per risolvere due situazione importanti e poi stipulare l’accordo con l’argentino

Che Dybala piaccia all’Inter orma è cosa nota e risaputa. Lo stesso Marotta si è sbilanciato dicendo che vorrebbe vestisse la maglia nerazzurra.

Lo stesso Ad ha chiesto, però, tempo alla Joya, perché prima vorrebbe sistemare le situazioni di Sanchez e Vidal. I due cileni sono in uscita e liberarsi dei loro ingaggi pesanti potrebbe essere poi importante per l’Inter per trovare l’accordo con Dybala. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.