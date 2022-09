Inter, Dzeko e i gol ai cechi: «Accanimento terapeutico»

L’attaccante dell’Inter Dzeko è stato protagonista nel match contro il Viktoria Plzen, confermando la sua vena realizzativa contro i cechi

Contro il Viktoria Plzen in Champions League, Edin Dzeko ha confermato la sua buona vena realizzativa quando si ritrova di fronte le squadre ceche. Per La Gazzetta dello Sport è lui il migliore in campo con un 7 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Un gol lo fa, un altro paio potrebbe farli, e un altro lo regala a Dumfries. Sette reti in carriera ai cechi sa di accanimento terapeutico. E, intanto, dice a Lukaku: “Recupera con calma”».