🚨 Edin #Dzeko è in partenza per Milano. Eccolo all’aeroporto privato di Ciampino insieme alla moglie Amra.



Dopo l’allenamento individuale di ieri, la Roma ha dato il via libera alla partenza: oggi visite mediche e firma con l’Inter ✅#ASRoma #Inter #Transfers pic.twitter.com/WPiUeaAUqw