Inter, Dzeko: «Senza gol difficile vincere. Un peccato la sconfitta»

Edin Dzeko parla dopo il doloroso ko dell’Inter all’ultimo contro il Real Madrid: le sue parole

Il centravanti nerazzurro Edin Dzeko è intervenuto ai microfoni di Prime Video dopo lo 0-1 col Real:

KO IMMERITATO – «Abbiamo meritato di più, però se non fai gol diventa difficile vincere. Questo gol che hanno fatto è stata una sfortuna per noi. Abbiamo fatto una gran gara con un avversario forte. Abbiamo avuto le nostre occasioni, Courtois è stato bravo e noi meno in alcune occasioni. Non si poteva perdere questa partita, è un gran peccato».

INTEGRATO – «Mi sono sempre sentito parte integrante di questa squadra, ci sono grandi campioni e sicuramente lo dimostreremo anche quest’anno».