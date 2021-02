Inter, Eriksen ha svoltato: verso la prima maglia da titolare in un derby

Christian Eriksen ha trovato il suo spazio nell’Inter, ora è pronto a giocare il suo primo derby da titolare

Christian Eriksen sembrava destinato ad andare via a gennaio, il grande investimento del gennaio 2020 finito ai margini del progetto. Conte però lo ha trasformato, non ha mollato e adesso il danese è per la prima volta importante per l’Inter.

Nel ruolo di playmaker ha convinto e sta conquistando spazio tanto che, come riporta La Gazzetta dello Sport, correrebbe spedito verso la sua prima maglia da titolare in un derby di Milano. La conferma definitiva del cambio di gerarchie in casa nerazzurra.