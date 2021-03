Eriksen, leggera infiammazione al ginocchio sinistro per il centrocampista danese che oggi ha lavorato a parte

Difficile per il centrocampista danese recuperare per la sfida in programma domenica a Torino contro i granata di Nicola, nuovi test in programma domani e se non dovesse farcela non verrà rischiato da Conte.