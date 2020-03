Inter Eriksen, un amore tormentato: alla ripresa servirà la scossa

Non è ancora scattata la scintilla tra l’Inter e Christian Eriksen: tanti problemi in questo inizio di avventura per il danese

Il periodo che sta vivendo Christian Eriksen non è di certo fortunato (eufemismo): il danese è passato in un amen dall’essere l’acquisto più prezioso sul mercato a panchinaro di lusso. Senza contare l’emergenza coronavirus che l’ha costretto pure al trasloco dal suo hotel (ora è in quarantena ad Appiano Gentile).

Insomma la frustrazione per Eriksen è tanta. Il danese, come racconta La Gazzetta dello Sport, si aspettava tutt’altro impatto nel mondo nerazzurro. Invece ha dovuto accontentarsi di 348 minuti complessivi, meno di quattro partite piene. Ma due panchine, nelle serate contro la Lazio e contro la Juventus, che hanno fatto rumore. Alla ripresa servirà una scossa per ravvivare questo rapporto.