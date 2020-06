Inter, Eriksen: «Voglio segnare ancora. Possiamo vincere lo Scudetto»

Christian Eriksen ha commentato la vittoria ottenuta contro la Sampdoria: le dichiarazioni del centrocampista dell’Inter

Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, ha commentato la vittoria ottenuta contro la Sampdoria: «Voglio segnare ancora, quello contro il Napoli non era nemmeno un tiro. Sto migliorando e voglio poter fare ancora molto meglio. Penso che sia stata la scelta giusta, sono molto orgoglioso di essere qui mi hanno accolto tutti bene».

«È triste giocare in uno stadio senza tifosi, apprezzo tantissimo l’ambiente che ho trovato. La mia posizione in campo è leggermente cambiata, ho trovato più spazio nel primo tempo rispetto al secondo tempo e per questo ho inciso di meno. Scudetto? Sì, l’Inter può vincerlo».