Inter, Esposito: «Lukaku mi ha preso sotto la sua custodia»

Inter, Esposito racconta il suo rapporto con Romelu Lukaku: ecco le parole del giovanissimo attaccante nerazzurro

ESPOSITO – «Romelu ha subito imparato l’italiano e per questo era da apprezzare. Mi ha aiutato sempre, la cosa che mi ha stupito è che lui mi conosceva già, e io non sapevo come. Poi parlando mi ha detto che aveva visto l’Europeo Under 17 e mi ha conosciuto lì. Mi ha preso sotto la sua custodia all’interno dello spogliatoio, è nato subito questo rapporto».