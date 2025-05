Inter, i ruoli si invertono: a Monaco si va da favoriti e il PSG l’outsider

Inter, questa volta i nerazzurri sono i favoriti: si inverte la tendenza che vede le italiane come le outsider nelle coppe europee

A differenza delle ultime finali europee disputate dalle italiane, in cui si parte sempre da sfavorite, a Monaco il copione si ribalta: sarà il PSG a partire da outsider, mentre l’Inter arriva con la consapevolezza di chi ha già vissuto e superato grandi esami. La squadra di Inzaghi, reduce da due finali di Champions in tre anni e forte di una rosa stabile e matura, ha dimostrato di saper affrontare ogni avversario con equilibrio e varietà tattica, battendo simboli della solidità come il Bayern e della creatività come il Barça, senza mai perdere contro le piccole. La semifinale con i catalani ha certificato una nuova identità nerazzurra: meno spettacolare ma più completa, capace di adattarsi e colpire in contropiede come nessun’altra in Europa.

Il PSG, pur avendo eliminato il City con una clamorosa rimonta, resta una squadra più fresca ma meno esperta: ha un talento diffuso, guidato da Luis Enrique e liberato dalla dipendenza da Mbappé, ma pecca ancora in carattere e compattezza. Secondo La Gazzetta dello Sport, sarà una finale più tattica che spettacolare, dove l’esperienza e la coesione dell’Inter potrebbero fare la differenza. Per i nerazzurri, che già hanno sfiorato il trionfo a Istanbul, la fame di vittoria è più forte che mai: la squadra di Inzaghi ha completato un ciclo di crescita e si presenta all’appuntamento con l’autorevolezza di chi ha imparato a vincere anche attraverso la sofferenza.