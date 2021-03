Inter, Ferri: «Nerazzurri squadra matura. Lukaku e Lautaro fenomenali»

Inter, Riccardo Ferri parla della sfida in programma contro il Torino e della lotta Scudetto che vede i nerazzurri in volata

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex giocatore dell’Inter Riccardo Ferri ha così parlato della sfida in programma tra nerazzurri e Torino:

«Ho sempre avuto un grande affetto per il Toro e spero possa tirarsi su presto: era partito con obiettivi diversi e ha la qualità per uscirne. Per l’Inter sarà durissima ma sono fiducioso: ora è squadra matura, compatta, con una capacità di ribaltare l’azione fuori dal comune. E poi ha Lukaku e Lautaro, una coppia d’attacco fenomenale».