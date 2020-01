Inter Fiorentina: come Conte ha utilizzato Eriksen

Eriksen ha esordito con la maglia dell’Inter. Conte utilizzato il danese come mezzala sinistra nel 352, togliendo il 3412 precedente

Per quanto sia presto per trarre indicazioni definitive, Inter-Fiorentina ha dato qualche indizio sull’utilizzo di Eriksen. Con Sanchez in campo, i nerazzurri erano disegnato con un 3412: quando il danese è entrato, si è passati a un 352 più classico in entrambe le fasi.

Eriksen ha agito come mezzala sinistra, con compiti non troppo dissimili da quelli di Sensi. Capitava che si defilasse, che combinasse con le punte (come in occasione dell’assist per Lautaro in fuorigioco) e che si facesse trovare tra le linee. Insomma, nelle prossime gare avremo qualche segnale in più.