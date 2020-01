Inter Fiorentina: Sanchez non convince nel 3412

Conte in Inter-Fiorentina ha sperimentato un 3412 con Sanchez dietro le punte. Il cileno però ha faticato molto

Nonostante Inter-fiorentina sia stata soprattutto l’esordio di Eriksen, è stata anche l’esperimento Alexis Sanchez dietro le punte. Il cileno ha però faticato parecchi: la Fiorentina si è difesa con un 532 molto passivo che ha ben coperto gli spazi.

I nerazzurri hanno faticato a trovare il cileno tra le linee: non si è quindi vista un manovra più palleggiata in zona di rifinitura, con i nerazzurri che hanno esasperato la ricerca per le punte. Inoltre, non si vedevano negli scambi i soliti automatismi della squadra di Conte. Un esempio nella slide sopra: Sanchez tocca di prima “a memoria”, ma non c’è nessun compagno pronto a combinare con lui.