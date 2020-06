Marcelo Brozovic salterà la sfida contro il Parma: il centrocampista dell’Inter non ha smaltito l’infortunio

Marcelo Brozovic non prenderà parte alla sfida di questa sera contro il Parma, valevole per la 28a giornata del campionato di Serie A.

Il centrocampista dell’Inter non verrà convocato dall’allenatore nerazzurro Antonio Conte per infortunio, dopo aver svolto l’ultima seduta di allenamento non in gruppo.