Inter-Frosinone highlights e gol: le azioni salienti dell’anticipo serale della 13ª giornata della Serie A 2018/2019

L’anticipo delle 20:30 della 13ª giornata di Serie A mette di fronte Inter e Frosinone che scendono in campo per obiettivi molto diversi. La gara rappresenta un testacoda in classifica dato che i nerazzurri occupano la terza posizione alle spalle del Napoli, mentre i Ciociari sono in piena zona retrocessione al penultimo posto.

L’incontro, in programma allo stadio Giuseppe Meazza, è stato affidato al fischietto Pairetto della sezione di Nichelino. Gli assistenti sono Di Vuolo e Rocca e il quarto uomo Ghersini. Al VAR sono stati designati Mariani e Longo. Ecco gli highlights di Inter-Frosinone:

INTER-FROSINONE 1-0: al 10′ Keita porta in vantaggio i nerazzurri con un sinistro preciso che non lascia scampo a Sportiello