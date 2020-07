Roberto Gagliardini salterà la sfida contro il Napoli per squalifica: fatale l’ammonizione rimediata contro il Genoa

Brutte notizie per l’Inter in vista della prossima sfida contro il Napoli, in programma martedì 28 luglio allo stadio San Siro e valevole per la 37a giornata del campionato di Serie A.

Roberto Gagliardini non sarà della partita a causa dell’ammonizione rimediata con il Genoa. Il centrocampista nerazzurro era diffidato e dovrà scontare un turno di squalifica.