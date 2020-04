Inter, Godin: «Lautaro è simile a Suarez e Aguero»

Diego Godin elogia le qualità del compagno Lautaro Martinez: le dichiarazioni del’uruguaiano sull’attaccante dell’Inter

Intervistato da ESPN, Diego Godin si è soffermato sulle caratteristiche di Lautaro Martinez, confrontandolo con altri attaccanti incontrati in carriera. Ecco le parole del centrale in forza all’Inter.

«Lautaro Martinez e Griezmann hanno caratteristiche differenti, ma posso paragonarli per il potenziale di crescita. Lui è simile a Suarez e Aguero. Sta imparando ad usare il corpo, a giocare spalle alla porte. Ha un fisico importante quindi è un giocatore potente, è un giocatore in fiducia e la percentuale di fiducia aumenta di gara in gara. Lo vedi fare che mostrano di solito i giocatori che hanno molta più esperienza».