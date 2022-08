Inter, Gosens: «Gara difficile, ma giochiamo per vincere»

Robin Gosens ha parlato ai microfoni di Inter Tv e DAZN prima del match contro la Lazio. Le parole del tedesco

LAZIO – «Sicuramente sarà una gara difficile qui contro la Lazio. Però andiamo in campo per vincere. Nelle scorse partite abbiamo ottenuto sei punti. Importante adesso trovare la continuità, non sarà semplice questa sera ma il nostro gioco potrebbe aiutarci a vincere».