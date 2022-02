Inter, Gosens scalpita per tornare in campo: c’è la data per la prima convocazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il neo acquisto dell’Inter Gosens scalpita per tornare in campo, ecco quando potrebbe ricevere la prima convocazione

Orami ci siamo. Con un Perisic in questo stato di forma, nessuno ha voluto bruciare le tappe per il rientro in campo di Robin Gosens, che nel frattempo ha recuperato totalmente dall’infortunio.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dalla Pinetina arrivano buone notizie sul tedesco: il mancino ex Atalanta ha iniziato ad allenarsi parzialmente in gruppo in vista del debutto. Non sarà domani, mentre c’è odore di convocazione per la prossima gara, quella di venerdì prossimo contro il Genoa.

