Inter, grana Hakimi: Real Madrid inflessibile sulle rate. Vuole riprenderselo?

Ci sarebbe un momento di flessione dei rapporti tra Inter e Real Madrid per la situazione relativa ad Hakimi: ecco cosa sta succedendo

Cosa succede per Achraf Hakimi? Il Corriere dello Sport accende i riflettori sui rapporti tra Inter e Real Madrid. Come noto l’Inter avrebbe chiesto il rinvio della prima rata (10 milioni) per il cartellino del marocchino al 30 marzo. Il Real chiede delle garanzie che l’Inter ritiene di non dover dare.

Secondo il quotidiano, dietro tutto questo ci sarebbe la voglia di riportare Hakimi al Real Madrid. La nuova scandenza al 30 marzo ha una semplice spiegazione: per poter partecipare alle coppe europee, le società (in questo caso l’Inter) non devono avere “debiti” non estinti di altri club.