Inter, guaio Barella: può saltare gli ottavi di Champions League

L’espulsione contro il Real Madrid potrebbe costare molto a Barella: gli ottavi di Champions sarebbero infatti a rischio

L’espulsione rimediata ieri da Nicolò Barella sul prato del Santiago Bernabeu, la prima in assoluto tra i professionisti, rischia di complicare il cammino in Champions League dell’Inter.

La formazione di Inzaghi sicuramente non avrà a disposizione il suo centrocampista per la gara d’andata ma, spiega La Gazzetta dello Sport, non sono così remote le possibilità che il giocatore salti entrambe le sfide.

