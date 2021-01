Inter, Handanovic: «Calendario? Pensiamo alla Roma, oggi serve tutto»

Samir Handanovic parla prima della gara contro la Roma: ecco le dichiarazioni dell portiere dell’Inter anche sulle prossime partite

Samir Handanovic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Inter TV prima della gara contro la Roma.

«Oggi serve tutto: fisicità, compattezza, qualità, coraggio, tutto quello che una squadra deve avere per vincere le partite. Non si può avere una o due sole componenti. Bisogna mettere insieme tutto per vincere. Calendario difficile? Partiamo prima con la Roma, poi penseremo alle altre. Il calendario è pieno, quindi meglio pensare alle partite una alla volta».