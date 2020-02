Inter, Handanovic: «Futuro? È presto»

Il portiere dell’Inter Handanovic ha voluto allontanare le voci sul suo possibile ritiro a fine stagione

Samir Handanovic non intende appendere gli scarpini al chiodo. Il portiere classe ’84, protagonista della storia dell’Inter, non ha ancora preso una decisione in merito al ritiro, volendo competere ad alti livelli per almeno un’altra stagione.

«Ritirarmi dal calcio giocato? È presto, per ora l’unico dopo a cui penso è la prossima partita», ha dichiarato Handanovic, che ha voluto scacciare ogni voce sul suo futuro.